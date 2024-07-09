Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, LGS'de tam puan alan öğrencileri kabul etti - Son Dakika
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, LGS'de tam puan alan öğrencileri kabul etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak başarı gösteren öğrencileri kabul etti. Köşger, sınavda tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Köşger, gençlerin özverili çalışmalarıyla ülkeyi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak liderler olarak yetiştiğini belirtti. Programda öğrencilerin velileri ve öğretmenleri de yer aldı.

09.07.2024 15:45
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak başarı gösteren öğrencileri kabul etti.

Köşger, sınavda tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Köşger, "Öğrencilerimizin bu başarısı, sadece akademik açıdan başarılı olduklarını değil, aynı zamanda kararlılıkla hedeflerine yönelme ve azimli çalışma sergilediklerini göstermektedir. Bu gençlerimiz özverili çalışmalarıyla, bilgi ve becerileriyle, ülkemizi daha aydınlık bir yarınlara taşıyacak liderler olarak yetişmektedirler. Bu nedenle onların başarılarına sahip çıkmak ve onları desteklemek, hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Programda öğrencilerin velileri ve öğretmenleri de yer aldı.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, LGS'de tam puan alan öğrencileri kabul etti - Son Dakika

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