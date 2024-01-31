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Adana ve Mersin'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Adana ve Mersin'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Adana ve Mersin\'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini artırdı. Yağışın ardından Akçatekir Yaylası beyaza büründü. Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Mersin'de Silifke-Gülnar kara yolu ulaşıma kapandı. Mersin'de de Silifke-Gülnar kara yolu ile Silifke ilçesi Çaltıbozkır, Balandız, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinin yolları yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik işlemleri sürüyor. Erdemli'de araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Kar yağışı, Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Toros Mahallesi yakınında kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

31.01.2024 12:17
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Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini artırdı.

Yağışın ardından Akçatekir Yaylası beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Mersin'de Silifke- Gülnar kara yolu ulaşıma kapandı

Mersin'de de Silifke-Gülnar kara yolu ile Silifke ilçesi Çaltıbozkır, Balandız, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinin yolları yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik işlemleri sürüyor.

Erdemli'de araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kar yağışı, Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Toros Mahallesi yakınında kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana ve Mersin'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana ve Mersin'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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