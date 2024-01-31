Adana ve Mersin\'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini artırdı.
Yağışın ardından Akçatekir Yaylası beyaza büründü.
Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Mersin'de Silifke- Gülnar kara yolu ulaşıma kapandı
Mersin'de de Silifke-Gülnar kara yolu ile Silifke ilçesi Çaltıbozkır, Balandız, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinin yolları yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.
Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik işlemleri sürüyor.
Erdemli'de araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kar yağışı, Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi.
Toros Mahallesi yakınında kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Broadway'in ünlü oyuncularından ABD'li Chita Rivera, 91 yaşında hayatını kaybetti. Tony Ödülleri'ne layık görülen Rivera, 70 yıllık başarılı tiyatro kariyeriyle tanınıyordu.
Son Dakika › Güncel › Adana ve Mersin'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?