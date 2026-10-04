Adana Yumurtalık\'ta Yumurtalık Belediyesi dere ve menfezlerde temizlik yapıyor

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, olası yağışta yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki dere yatakları ve menfezlerde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, vatandaşların güvenliği için yağış öncesinde gerekli müdahaleleri yaptıklarını söyledi.

Yumurtalık Belediyesi, yağışlı dönemlerde taşkın ve su baskını riskini en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezinde bulunan dere yatakları ve menfezlerde, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin katkılarıyla temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Çalışmalarla yağış sırasında suyun akışını engelleyebilecek unsurların ortadan kaldırılması ve olası taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, vatandaşların ve üreticilerin huzuru ile güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Olası yağışlara karşı önceden tedbir alıyor, risk oluşturabilecek alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız yağışların vatandaşlarımızın günlük yaşamını ve üreticilerimizin faaliyetlerini olumsuz etkilemesinin önüne geçmek" dedi.

Altıok, çalışmaların yalnızca ilçe merkeziyle sınırlı olmadığını, ihtiyaç duyulan mahallelerde de ekiplerin sahada görev yaptığını ifade etti.

DEMİRTAŞ MAHALLESİ'NDE SU AKIŞINI KOLAYLAŞTIRAN ÇALIŞMA

Yumurtalık'ın Demirtaş Mahallesi'nde de olası sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla ekipler tarafından temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. İşlemler kapsamında yağışlarda su akışını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılırken, özellikle sürücülerin görüş mesafesini olumsuz etkileyen alanlar temizlendi.

Başkan Altıok, belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Yağış gelmeden riskli noktaları tespit ederek gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon içerisinde, ilçemizin farklı noktalarında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği için tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" diye konuştu.