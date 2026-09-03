Adana Yüreğir'de kuzenini bıçaklayan Suriyeli sanığa tahrik indirimi talebi - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de kuzenini bıçaklayan Suriyeli sanığa tahrik indirimi talebi

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Adana Yüreğir'de tartıştığı kuzeni Z.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan A.A'nın yargılanmasında savcı, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 ila 18 yıl hapis cezası istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.A. (21) ile 10 Kasım 2025'te öldürülen Z.A'nın (22) babası müşteki R.A, avukatlar ve bazı tanıklar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay günü evde iskambil kağıdıyla oyun oynayan kuzenler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktığını ifade etti.

Tanıkların anlatımına göre sanığın, kendisini darbeden Z.A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra motosikletle kaçtığını belirten savcı, A.A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

A.A. savunmasında, kuzeninin kendisini darbettiğini öne sürerek, "Evde beni boğmak isteyen maktul, cebindeki bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumak için elimdeki bıçağı ona doğru salladım. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Olayın şokuyla evden motosikletle kaçtım." dedi.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde tartıştığı kuzeni Z.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan A.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Yüreğir, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Yüreğir'de kuzenini bıçaklayan Suriyeli sanığa tahrik indirimi talebi - Son Dakika

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