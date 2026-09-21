Adana Yüreğir\'de sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Adana Yüreğir'de sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir çocuk, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince merdiven ve halatla sudan çıkarılan çocuk, sağlık durumu iyi olmasına rağmen önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.
ADANA'da sulama kanalına düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen çocuk, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çocuğu suda gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kanaldaki çocuğu merdiven ve halatla sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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