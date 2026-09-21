Adana Yüreğir'de sulama kanalına düşen çocuk itfaiyenin halatıyla kurtarıldı

Adana Yüreğir'de sulama kanalına düşen çocuk itfaiyenin halatıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kanala inen bir itfaiye personeli halat yardımıyla çocuğu çıkarırken, kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kanala inen bir itfaiye personeli, halat yardımıyla çocuğun çıkarılmasını sağladı.
Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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