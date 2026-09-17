Adana Yüreğir\'de sulama kanalına düşen kişiyi dalgıç polisler arıyor

Adana Yüreğir'de sulama kanalına düşen kişiyi dalgıç polisler arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşüp akıntıda sürüklendiği belirtilen kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, suyun kesilmesi için DSİ'ye bilgi verilirken kimliği belirsiz kişiyi aramaya başladı.
ADANA'da sulama kanalına düşüp, yardım istediği belirtilen kişinin bulunması için dalgıç polisler arama çalışması başlattı.
Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'nde yürüyenler, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşüp, akıntıda sürüklenen kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Suyun kesilmesi için DSİ'ye bilgi verilirken, kimliği belirsiz kişinin bulunması için dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı.
Kaynak: DHA
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