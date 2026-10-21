Adana Yüreğir'de uyuşturucu saklayan sanık 10 yıl hapis ve 300 bin lira ceza aldı - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de uyuşturucu saklayan sanık 10 yıl hapis ve 300 bin lira ceza aldı

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Yüreğir'de evinin damındaki kömür torbaları arasında uyuşturucu saklayan sanık, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin damındaki kömür torbalarının arasına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 3 Mart'ta sanığın Levent Mahallesi'ndeki tek katlı evinin damında kömür torbaları arasına gizlediği 7,32 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hapı, gece saatlerinde yanına otomobille gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunan sanığa, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesini istedi.

Sanık N.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaMahkemeYüreğirGüncelAdanaSon Dakika

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