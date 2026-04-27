Adana\'da babası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde babasının bıçaklandığı kadın yaralandı.

KIZINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak'ta, bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları araştırmada baba Y.K'nin kızı S.K'yi (35) çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını tespit etti.

BABA, KAYIPLARA KARIŞTI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K. ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.