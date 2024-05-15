Adapazarı Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Adapazarı Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Adapazarı Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İlçe Başkanı Samet Çağlayan, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ile birlikte Büyükhataplı ve Küçükhataplı mahallelerini ziyaret etti. Işıksu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve mahallelerin gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Çağlayan ise mahalle ziyaretlerinin talepleri daha yakından dinlemek ve çözüm üretmek adına önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

15.05.2024 17:49
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Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İlçe Başkanı Samet Çağlayan, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ile mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Işıklar, Büyükhataplı, Küçükhataplı mahallelerini ziyaret eden Işıksu, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde yerel seçimlerde gösterilen teveccüh için teşekkür eden Işıksu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işıksu, mahallelerin gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Mahalle ziyaretlerinin önemine değinerek, çalışmaların mahalle sakinlerinin katılımıyla daha etkin ve verimli hale geldiğini aktaran Işıksu, "Mahallelerimizi daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Çağlayan ise mahalle ziyaretlerinin talepleri daha yakından dinlemek ve çözüm üretmek adına fırsat olduğunu kaydetti.

İlçe teşkilatı olarak hep sahada olduklarını vurgulayan Çağlayan, Işıksu ile gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adapazarı Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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