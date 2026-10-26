Adapazarı'nda durdurulan kamyonetteki 1 ton 215 kg belgesiz iç yağı imha edildi

Adapazarı'nda durdurulan kamyonetteki 1 ton 215 kg belgesiz iç yağı imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Adapazarı'nda Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak denetiminde durdurulan kamyonette belgesiz taşınan 1 ton 215 kilogram hayvansal iç yağı ele geçirildi. El konulan yağlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin kontrolünde imha edildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belgesiz taşınan 1 ton 215 kilogram hayvansal iç yağı imha edildi.
?Adapazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde bir kamyonet durduruldu.
Kontrollerde kamyonet kasasındaki 1 ton 215 kilogram hayvansal iç yağının belgesiz taşındığı belirlendi.
El konulan yağlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin kontrolünde imha edildi.
Kaynak: AA
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