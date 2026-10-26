Adapazarı'nda durdurulan kamyonetteki 1 ton 215 kg belgesiz iç yağı imha edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belgesiz taşınan 1 ton 215 kilogram hayvansal iç yağı imha edildi.

?Adapazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde bir kamyonet durduruldu.

Kontrollerde kamyonet kasasındaki 1 ton 215 kilogram hayvansal iç yağının belgesiz taşındığı belirlendi.

El konulan yağlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin kontrolünde imha edildi.