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Adapazarı'nda motosikletlerle çarpışan yunus polisleri yaralandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda motosikletlerle çarpışan yunus polisleri yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletteki 4 yunus polisi hafif yaralanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın, yunus ekiplerinin kullandığı motosikletlerin, önlerinde ilerleyen ve sağ şeritten bir anda sol şeride geçen hafif ticari araçla çarpışmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Adapazarı\'nda motosikletlerle çarpışan yunus polisleri yaralandı
15.12.2023 - 22:51,
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletteki 4 yunus polisi hafif yaralanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi'nden Mithatpaşa istikametine giden 05 DY 787 plakalı hafif ticari araçla devriye görevindeki yunus polislerinin kullandığı 54 A 4836 ve 54 A 4838 plakalı motosikletler çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 polis memurundan 3'ü sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kazanın, yunus ekiplerinin kullandığı motosikletlerin, önlerinde ilerleyen ve sağ şeritten bir anda sol şeride geçen hafif ticari araçla çarpışmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA
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Sakarya, Son Dakika

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