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Adapazarı'nda Silahlı Saldırı: Eski Kız Arkadaş ve Ağabey Yaralandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Silahlı Saldırı: Eski Kız Arkadaş ve Ağabey Yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşı ve ağabeyini silahla vurdu. Olay sonucunda yaralanan Gözde İlbakan ve Alperen İlbakan, hastanede tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Adapazarı\'nda Silahlı Saldırı: Eski Kız Arkadaş ve Ağabey Yaralandı
02.01.2024 - 00:35,
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşı ve ağabeyini silahla vurdu.

Emirdağ Mezarlığı mevkisinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, eski kız arkadaşı Gözde İlbakan (26) ve Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

Araca isabet eden kurşunlarla çeşitli yerlerinden yaralanan Gözde ve Alperen İlbakan, araçlarıyla Yenikent Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan araçta inceleme yaptı.

Polis, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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