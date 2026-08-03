Adapazarı\'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen F.Y'nin ikametinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 21 gram sentetik uyuşturucu, 134 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ve "AM-2201" maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.