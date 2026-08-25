Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İhalesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İhalesi Tamamlandı

Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İhalesi Tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın yapım ihalesinde süreç tamamlandı.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Adapazarı- Serdivan Tramvay Hattı'nın yapım ihalesinde süreç tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ihaleyi kazanan Makyol İnşaat arasında sözleşme imzalanırken, 15 gün içerisinde yer tesliminin yapılmasının ardından çalışmalara başlanması bekleniyor.

Adapazarı'ndaki Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu ile Serdivan'daki Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü ve Yazlık Kavşağı arasında hizmet vermesi planlanan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı projesinde bir aşama daha geride kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje için 18 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 11 firma katıldı. İki teklif değerlendirme dışı bırakılırken, ihale sürecinde yapılan nihai değerlendirme sonucunda Makyol İnşaat'ın teklifi uygun bulundu.

Daha önceki değerlendirmelerde sınır değerin altında kalan teklifler nedeniyle Doğuş İnşaat'ın teklifi en avantajlı teklif olarak öne çıkmıştı. Ancak ihale komisyonunun nihai incelemesinin ardından Makyol İnşaat'ın teklifi uygun bulunarak yüklenici firma belirlendi.

Yasal itiraz sürecinin de tamamlanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Makyol İnşaat arasında sözleşme 25 Ağustos tarihinde imzalandı.

15 GÜN İÇİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

İhale şartnamesine göre sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içerisinde yüklenici firmaya yer tesliminin yapılması planlanıyor. Yer tesliminin ardından tramvay hattının yapım çalışmalarına başlanacak. Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın 1080 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekiyor.

ALEMDAR: ŞİMDİ BAŞLIYORUZ

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Şimdi başlıyoruz' ifadeleriyle duyurusuna başlayan Alemdar, sözleşmenin yüklenici firma ile Bakanlık arasında imzalandığını belirterek, saha çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını açıkladı.

Alemdar, Sakarya'ya tramvayla ulaşım modelini kazandıracak projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ve Muhammed Levent Bülbül ile Cumhur İttifakı'nın il başkanları Yunus Tever ve Oğuz Alkaş, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Alemdar, projenin Sakarya ve kent sakinleri için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: DHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Serdivan, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İhalesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İnşaatta sepetli vinç alev aldı biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı İnşaatta sepetli vinç alev aldı; biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı
Alanya’da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı Alanya'da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı

16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
15:38
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
15:22
Ne bu hal Oosterwolde Yüzünden düşen bin parça
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 16:36:12. #7.13#
SON DAKİKA: Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İhalesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement