Adapazarı ve Serdivan Belediye Başkan adayları ziyaretlerde bulundu

Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti.
Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı.
Işıksu, teşkilat üyeleriyle 15 Temmuz Camili Mahallesinde kapı kapı dolaştığını belirterek, "Hep birlikte 15 Temmuz Camili Mahallemizde hane ziyaretleri gerçekleştirdik. Yüzlerce zile bastık, binlerce komşumuza ulaştık, samimiyetimizi ve muhabbetimizi paylaştık. Gönlünü açan, teveccüh gösteren herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnancımız tam, Adapazarı için yola devam." ifadelerini kullandı.
Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik'ten ziyaret
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı.
Çelik, Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu'na davetlerinden dolayı teşekkür etti.
Büyük Osmanlı'nın fertleri olduklarına işaret eden Çelik, devletine ve milletine bağlı bireyler olarak, şehre hizmet ettiklerini kaydetti.
Serdivan'da adeta bir kültür mozaiği örneği yaşandığını vurgulayan Çelik, "Burada bulunan hemşerilerimizin önerileri, görüşleri bizim için önem arz ediyor. Sizlerden alacağımız destekle Serdivan'da güzel işlere imza atacağız. Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde çalışarak, ilçemize değer katmayı sürdüreceğiz. Gece gündüz demeden 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası için koşturuyoruz. Gündemimizde sadece hizmet, eser ve icraat var. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle 31 Mart seçimlerini de başarıyla tamamlayarak, yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."
İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kılıçaslan'dan ziyaret
İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Pamukova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası, Ziraat Odası, Yozgatlılar Derneği ile yeni sanayi sitesini ziyaret eden Kılıçaslan, vatandaşlarla sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıçaslan, esnafın derdini en kısa yoldan çözmek için gereken projeleri hazırladıklarını belirtti.
Verimli tarım yöntemlerini uygulayacaklarını bildiren Kılıçaslan, "Bizim çiftçimizle yarışmaya değil, çiftçimizin yaşamasını kolaylaştırmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Kılıçaslan'a, ziyarette İl Başkanı Ahmet Uçak ve Pamukova Belediye Başkan adayı Ahmet Şen eşlik etti.
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Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği'nin Adıyaman Yeni Mahalle'de ki açılışına Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktör Yardımcı Margie Rehm, STK başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Dernek, depremde zarar gören çiftçilere çeşitli desteklerin yanı sıra işverenlere de sigorta ve eleman desteğinde bulunacak.
Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile deprem sonrası şehre kazandırılan Vartana Prefabrik Yaşam alanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması adına asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski kız arkadaşıyla sokakta tartışan şüpheli, tabancayla Tülay T'yi boynundan yaraladı. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yaralı Tülay T'nin tedavisi ise devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 17 katlı MCG Towers'ın yıkılması ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, yapı sorumluları, inşaat yetkilileri, mühendisler ve mimarlar savunmalarını yaparken, mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Depremde yakınlarını kaybedenler ise sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinde yaşanan Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmişte VAR kayıtlarını yayınladığı hatırlatılarak, kamu vicdanını rahatlatma amacıyla bu pozisyona ilişkin VAR konuşmalarının yayınlanması talep edildi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil cemaatinin şeyhi Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti. Ziyaret, YRP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu. Menzil cemaati ise 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.
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