Adapazarı ve Serdivan Belediye Başkan adayları ziyaretlerde bulundu

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Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı.

Işıksu, teşkilat üyeleriyle 15 Temmuz Camili Mahallesinde kapı kapı dolaştığını belirterek, "Hep birlikte 15 Temmuz Camili Mahallemizde hane ziyaretleri gerçekleştirdik. Yüzlerce zile bastık, binlerce komşumuza ulaştık, samimiyetimizi ve muhabbetimizi paylaştık. Gönlünü açan, teveccüh gösteren herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnancımız tam, Adapazarı için yola devam." ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik'ten ziyaret

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı.

Çelik, Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu'na davetlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyük Osmanlı'nın fertleri olduklarına işaret eden Çelik, devletine ve milletine bağlı bireyler olarak, şehre hizmet ettiklerini kaydetti.

Serdivan'da adeta bir kültür mozaiği örneği yaşandığını vurgulayan Çelik, "Burada bulunan hemşerilerimizin önerileri, görüşleri bizim için önem arz ediyor. Sizlerden alacağımız destekle Serdivan'da güzel işlere imza atacağız. Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde çalışarak, ilçemize değer katmayı sürdüreceğiz. Gece gündüz demeden 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası için koşturuyoruz. Gündemimizde sadece hizmet, eser ve icraat var. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle 31 Mart seçimlerini de başarıyla tamamlayarak, yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kılıçaslan'dan ziyaret

İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Pamukova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası, Ziraat Odası, Yozgatlılar Derneği ile yeni sanayi sitesini ziyaret eden Kılıçaslan, vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıçaslan, esnafın derdini en kısa yoldan çözmek için gereken projeleri hazırladıklarını belirtti.

Verimli tarım yöntemlerini uygulayacaklarını bildiren Kılıçaslan, "Bizim çiftçimizle yarışmaya değil, çiftçimizin yaşamasını kolaylaştırmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kılıçaslan'a, ziyarette İl Başkanı Ahmet Uçak ve Pamukova Belediye Başkan adayı Ahmet Şen eşlik etti.