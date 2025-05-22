ADD Bornova Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ADD Bornova Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

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22.05.2025 09:58  Güncelleme: 10:32
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ADD Bornova Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi, yaşamını yitiren Gençlik Kolları eski Başkanı Güney Temiz anısına genel kurul düzenledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürkçü düşünceye olan bağlılığını vurguladı ve yeni yönetim belirlendi.

(İZMİR)- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu, kısa bir süre önce yaşamını yitiren Gençlik Kolları'nın eski Başkanı Güney Temiz'in anısına yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "ADD'den yetişen bir belediye başkanı olarak hem Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz sözün, hem de Güney ile kurduğumuz hayallerin takipçisi olacağım" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu, kısa bir süre önce yaşamını yitiren Gençlik Kolları'nın eski Başkanı Güney Temiz'in anısına, Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı genel kurul, vefa ve Atatürkçü düşünceye bağlılık vurgusuyla öne çıktı.

ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, "Bir tarafımız üzgün bir tarafımız mutlu. Çünkü gençlik kollarında yetişmiş Güney Temiz'i 52 gün önce kaybettik, çok üzgünüz. Aynı gençlik kollarımızda yetişmiş Ömer Eşki ise bizim aydınlık yüzümüz ve gururumuz olarak bugün Bornova Belediye Başkanı. Atatürkçü düşünceye ülkemizin içinde bulunduğumuz ortamda kadın haklarından eğitimde fırsat eşitliğine her alanda daha çok ihtiyacımız var. Bilimden sanata pek çok alanda yaşanan gerileme bizlerin sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Sözümüzün hem hayallerimizin takipçisiyim"

Belediye Başkanı Ömer Eşki ise yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden yol arkadaşı Güney Temiz'e ilişkin anılarını ve Atatürkçü düşünceye olan bağlılığını dile getirdi. Eşki, "Güney Temiz ile tanıştığımda sanki ikizimi, kardeşimi bulmuş gibi oldum. O ADD'de gençlik kolları başkanlığı yaparken ben CHP'de aynı görevi aldım. Sonra daha farklı görevler üstlendik. ADD'den yetişen bir belediye başkanı olarak hem Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz sözün, hem de Güney ile kurduğumuz hayallerin takipçisi olacağım" dedi.

Konuşmasının sonunda Başkan Eşki, ADD Bornova Şubesi'ne tahsis edilen binanın anahtarını derneğin Onursal Başkanı Doğan Aygen'e teslim ederek büyük alkış aldı.

Yeni yönetim belirlendi

Yapılan oylama sonucunda yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile genel merkez delegeleri belirlendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise en yüksek oyu alarak genel merkez delegesi seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Mübeccel Timaç, Necla Seyrek, Arda Kalaycı, S. Öykü Dikli, Şan İsmail Demir, Necat Kahveci, Haydar Karakuş, Tacettin Bulut, Tansu Akarsu'dan oluştu. Denetleme Kurulu'nda Ahmet Tokem, Mehmet Biriç, Sevda Yılmaz yer aldı. Disimlin Kurulu'nda Yusuf Metin, Doğan Baran Mengüç, Atıf Yıldız yer alırken; Genel Merkez Delegeleri, Ömer Eşki, Doğan Aygen, Ahmet Tokem, Necat Kahveci, Arda Kalaycı, S. Öykü Dikli'den oluştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ADD Bornova Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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