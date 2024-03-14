Aden Koleji Lina İlkokulu öğrencileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Aden Koleji Lina İlkokulu öğrencileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

Aden Koleji Lina İlkokulu öğrencileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk\'ü ziyaret etti

Aden Koleji Lina İlkokulu öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde 'Ülkemizin Yönetim Birimleri' konusunu işleyen öğretmenleri Serpil Işıldak ile birlikte Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk, öğrencilere devlet yönetimi ve devlet teşkilatlanması hakkında tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Soytürk, onlara ülkelerinin geleceği olduklarını ve derslerine iyi çalışmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, topluluk koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları, danışmanlık faaliyetleri, etkinlik planlaması ve problemlerin çözüm süreci gibi konular ele alındı.

14.03.2024 12:36
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Aden Koleji Lina İlkokulu öğrencileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Hayat Bilgisi dersinde "Ülkemizin Yönetim Birimleri" konusunu işleyen öğrenciler ve öğretmenleri Serpil Işıldak'ı makamında misafir etti.

Soytürk, devlet yönetimi ve devlet teşkilatlanması hakkında öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Soytürk, "Siz değerli öğrencilerimiz, ülkemizin geleceğisiniz. Bugün bize nasip olan bu hizmet makamında yarın sizler olacaksınız. Hepinizin devletimizi ve milletimizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağına olan inancım tamdır. Bunun için de derslerinize en iyi şekilde çalışmalısınız." ifadelerini kullandı.

-NKÜ öğrenci toplulukları bilgilendirildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, topluluk koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları, danışmanlık faaliyetlerinin kapsamı, topluluklara üyelik, öğrenci topluluklarının etkinliklerinin planlanması, salon tahsis süreci ve topluluk etkinliklerinde karşılaşılan problemler ile çözüm süreci gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Erim Erhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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