Adidas'ın Çin'deki satışları 2023 yılında yüzde 8 arttı

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HERZOGENAURACH, 14 Mart (Xinhua) -- Alman spor giyim devi Adidas, Büyük Çin'deki satışlarının 2023 yılında para biriminden bağımsız olarak yüzde 8 arttığını açıkladı.

Adidas'ın Çarşamba günü yayımladığı mali rapora göre, Büyük Çin Bölgesi'ndeki satışlar 3,19 milyar euro (3,49 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Raporda ayrıca Adidas'ın 2023 yılındaki küresel gelirinin 21,427 milyar euro olduğu ve kur dalgalanmaları ayarlandıktan sonra 2022 yılına kıyasla sabit kaldığı belirtildi.

Şirketin işletme karı 268 milyon euroya düşerken, brüt kar marjı ise yüzde 47,5'e yükseldi.

Adidas CEO'su Bjorn Gulden, Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği demeçte Adidas için Çin pazarının itici güç olmaya devam edeceğini söyledi.

Gulden, her geçen gün daha fazla Çinlinin spora ilgi gösterdiğini ve kendi kültürüne daha fazla güvendiğini belirterek moda, trendler ve yaratıcı akımların giderek artan şekilde Çin'den çıktığını sözlerine ekledi.

Gulden, "Çin'in bizim için çok önemli bir pazar olduğunu söylemeye gerek yok. Burada büyümeyi, pazardan pay almayı ve başarılı olmayı umuyoruz" dedi.

Adidas, Büyük Çin ve Latin Amerika'da beklenen çift haneli artışlarla birlikte 2024 yılı için orta tek haneli bir küresel gelir artış oranı öngörüyor.

Öte yandan yüksek stok seviyeleri ve düşmekte olan talep göz önüne alındığında, Kuzey Amerika pazarındaki satışlarda bu yıl orta tek haneli bir düşüş bekleniyor. Bu da Adidas'ın gelirlerinde azalma göreceği tek pazarın Kuzey Amerika olacağı anlamına geliyor.