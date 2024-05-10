Adilcevaz'da Anneler Günü Söyleşi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Adilcevaz'da Anneler Günü Söyleşi Programı Düzenlendi

Adilcevaz\'da Anneler Günü Söyleşi Programı Düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla Aile Destek Merkezi'nde söyleşi programı düzenlendi. Davranış bilimleri uzmanı ve aile eğitimcisi Şengül Yiğit, katılımcı kadınlara annelerin ailedeki önemi ve aile hayatı hakkında bilgi verdi. Programda ayrıca 'Anneme Mektup Yarışması' düzenlendi ve dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

10.05.2024 09:59  Güncelleme: 10:00
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla söyleşi programı düzenlendi.

Aile Destek Merkezi (ADEM) konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, davranış bilimleri uzmanı ve aile eğitimcisi Şengül Yiğit, katılımcı kadınlara, annelerin ailedeki önemi ve aile hayatı hakkında bilgi verdi.

ADEM Müdürü Emre Yılmaz ise Anneler Günü dolayısıyla ADEM'de çalışan usta öğreticiler, kursiyerler ve ilçedeki kadınlar için etkinliğin yapıldığını söyledi.

Yılmaz, programa katılan kadınlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 'Anneme Mektup Yarışması'nın düzenlendiği etkinlikte, dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kaynak: AA

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