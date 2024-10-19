Adilcevaz'da Ceviz Üretimi Artıyor

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İri taneli, ince kabuklu ve yüksek yağ oranına sahip ceviziyle ünlü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, ceviz üretiminin sera ve bahçelerde yetiştirilen 150 bin fidanla artırılması hedefleniyor.

"Kazankaya" ve "Adilcevaz13" isimleriyle tescillenen ceviz türlerinin de yetiştirildiği ilçede, ekim ayının ilk günlerinde başlayan ceviz hasadı devam ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla bahçelere giden üreticilerden bazıları uzun sırıklarla bazıları da makine yardımıyla ceviz hasadı yapıyor.

Yeşil kabuklarından ayrıştırarak güneşte kuruttukları cevizi hem ilçede satan hem de sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderen üreticiler, bu yıl ilçede 5 bin tonun üzerinde hasat yapılmasını bekliyor.

Cevizin en önemli gelir kaynaklarından olduğu ilçede, toprakla buluşturulan yeni fidanlarla üretimin artırılması için çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ilçenin "cevizin başkenti" olarak adlandırıldığını söyledi.

Üreticilerin bugünlerde hasat heyecanı yaşadığını belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"Halihazırdaki 50 bin civarındaki ceviz ağacında hasat yapılıyor. Sera ve bahçelerde yetişmekte olan 150 bin ceviz fidanımız var. Bu fidanların da 5 yıl içinde ekonomiye katkı sunmasını bekliyoruz. Adilcevaz'da ceviz üretimi son yıllarda profesyonel anlamda oluşturulan bahçelerde de sürdürülüyor. Son yıllarda bazı ağaçlar çeşitli hastalıklara yakalandı. Bu nedenle Adilcevaz Kaymakamlığının da içinde olduğu bir projeyi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütüyoruz."

Destek almaları durumunda ilçedeki tüm ağaçların ilaçlandırılmasına yönelik çalışma başlatacaklarını anlatan Akbaba, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl ilçede 6 bin 500 tonun üzerinde ceviz elde edildi. Bu yıl da benzer oranda bir üretimin elde edilmesini bekliyoruz. Ceviz üretimi ilçemize ekonomik anlamda büyük katkı sunmaktadır. Gelecek yıllarda ceviz ağacı sayısının artırılmasıyla daha çok katma değer sağlanacağını düşünüyoruz. Yeni dikilen 150 bin fidanla önümüzdeki yıllarda ceviz rekoltesinde büyük bir artış yaşanacaktır." diye konuştu.

"Kalite ve verimi artırmak için çalışmalarımız devam ediyor"

Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ali Zengin de cevizin ilçe için önemli bir ürün olduğunu ifade etti.

Adilcevaz'da yetiştirilen tescilli "Kazankaya" ve "Adilcevaz13" ceviz çeşitlerinin esansiyel yağ kalitesinin yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Zengin, "Bu yıl ki ceviz veriminde biraz düşüş bekliyoruz. Bakteriyel yanıklık ve antraknoz hastalığı verim kaybına neden oldu. Tahmini üretimin 5 bin ton civarında olacağını düşünüyoruz. Üreticilerimiz bunlara biraz daha dikkat ederse ve ilaçlamalar zamanında yapılırsa daha güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kalite ve verimi artırmak için çalışmalarımız ve projelerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Üreticilerden Mehmet Akkoyun ise tescilli "Adilcevaz" ve "Kazankaya" ceviz çeşitlerinin hasadını yaptığını belirtti.

Cevizlerin ince kabuklu, iri yapılı ve lezzetli olduğunu dile getiren Akkoyun, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda ceviz fidanı üretimi de yapıyoruz. Bu yıl hastalıklardan dolayı verim biraz düşük ama yine de herkesin isleyebileceği kadar cevizimiz mevcut. Adilcevaz'da daha önceden sırıkla hasat yapılıyordu. Son yıllarda makine kullanmaya başladık. Bazı arkadaşlar sırıkla hasat yapmaya devam ediyor. Makine ile cevizin gözeneklerine zarar vermeden ve insanlar düşüp yaralanmadan hasat yapıyoruz. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Adilcevaz cevizinin en güzel tarafı güneşte kurutulup direkt vatandaşa gönderiliyor. Kabuğu çıktıktan sonra ceviz yaklaşık 20 gram geliyor."