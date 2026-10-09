Adilcevaz\'da tescilli ceviz hasadı başladı, ilçe 2 bin 809 tonla Bitlis\'te ilk sırada

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üreticiler, iri taneli, farklı tat ve aromalara sahip, tescilli Adilcevaz cevizinin hasadına başladı.

"Kazankaya" ve "Adilcevaz13" isimleriyle tescillenen türlerin yetiştirildiği ilçede üreticiler, ilk mahsulleri topluyor.

İnce kabuklu, iri taneli, yüksek gramajlı, yağ oranı ve aroması yüksek Adilcevaz cevizi, hasadın ardından çevre il ve ilçelere pazarlanıyor.

"Bitlis'imiz, yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye'de 10'uncu sıradadır"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, üreticilerle bir araya geldi, uzun sırıkla hasat yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak'tan verimle ilgili bilgi alan Karakaya, basın mensuplarına bereketli toprakları ve çalışkan insanıyla bilinen Adilcevaz'da ceviz hasat etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üreticiler için bol kazançlı ve bereketli hasat sezonu dileyen Karakaya, şunları kaydetti:

"Kadim şehrimiz Bitlis binlerce yıllık tarihiyle, köklü medeniyet birikimi ve eşsiz doğa güzellikleriyle, bereketli topraklarıyla ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biridir. Adilcevaz ilçemizin dünyaca ünlü ince kabuklu cevizi, Ahlat ilçemizin lezzetli domatesi ve yüksek rakımlı yaylalardan gelen Mutki'nin, Hizan'ın balı şehrimizin tarımsal zenginliğini ve bereketini en güzel şekilde yansıtmaktadır. Bitlis'imiz, yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye'de 10'uncu sıradadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise birinci sırada yer almaktayız. Adilcevaz ilçemiz de 2 bin 809 ton cevizle ilimizde de birinci sırada yer almaktadır."

Tarımsal üretimi artırmayı, ürünlerin marka değerini yükseltmeyi ve çiftçilerin emeğinin karşılığını en iyi şekilde almasını önemsediklerini belirten Karakaya, bu sebeple Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere önemli kurumlar tarafından çeşitli desteklerin verildiğini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı'nı kalkınmanın yüz yılı haline getirmek için hep birlikte çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda tarımda daha güçlü, üretimde daha verimli ve kendi kendine yetebilen Türkiye hedefi için çalıştıklarını anlatan Karakaya, "Kadim şehrimiz Bitlis'in sahip olduğu tarımsal potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda üretimin, bereketin ve kalkınmanın yüz yılı haline getirmek için hep birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devletimizin sağladığı desteklerle üreticilerimizin yanında olmaya, tarım ve kırsal kalkınma alanında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Alın teriyle toprağımıza değer katan tüm çiftçilerimizi gönülden kutluyor, tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Hasada Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve çiftçiler katıldı.