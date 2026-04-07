Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Belediyesi, Kente Bir Kütüphane Daha Kazandırdı... Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi Hizmete Açıldı

07.04.2026 16:34  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir kütüphane daha inşa etti. Modern yapısıyla öğrencilerin ders çalışabileceği Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, haftanın 7 günü hizmet verecek.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından öğrencilerin öne çıkan ihtiyaçları arasına giren kütüphanelerden bir yenisini daha kente kazandırdı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri ve hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un destekleriyle yapımı tamamlanan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, öğrencilere kapılarını açtı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan kütüphane projeleri hayata geçirilirken, kentte hizmete açılan 4'üncü kütüphane olan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, modern yapısı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun çalışma alanlarıyla dikkati çekiyor.

Resmi açılışı ilerleyen günlerde Gürsoy ailesinin katılımıyla gerçekleştirilecek kütüphane, haftanın 7 günü 08.00 ile 21.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet verecek.

Öğrencilerin sessiz, güvenli ve konforlu bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla hizmete sunulan kütüphane, özellikle sınavlara hazırlanan gençler için önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor.

Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrenciler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerden Ali Yavaş, kütüphanenin mahallelerine kazandırılmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kütüphane bizim için çok iyi oldu. Evimize yakın olduğu için rahatlıkla gelebiliyoruz. Daha önce diğer kütüphanelerde yer bulmakta zorlanıyorduk. Burası hem modern hem de oldukça kullanışlı. Belediye Başkanı'mız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallesinde daha önce böyle bir hizmet bulunmadığını dile getiren Sümeyye Arslan ise ulaşım kolaylığının kendileri için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

YKS'ye hazırlandığını belirten Arslan, "Bu mahallede oturuyorum. Önceden ders çalışmak için çarşı merkezine gitmek zorunda kalıyordum ve bu durum benim için zaman kaybına neden oluyordu. Şimdi ise 5 dakika içinde kütüphaneye ulaşabiliyorum. Ortam çok güzel, sessiz ve verimli. Bu hizmetten dolayı Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Mehmet Sadık, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:39:04. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.