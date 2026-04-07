Adıyaman Belediyesi, Kente Bir Kütüphane Daha Kazandırdı... Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi Hizmete Açıldı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından öğrencilerin öne çıkan ihtiyaçları arasına giren kütüphanelerden bir yenisini daha kente kazandırdı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri ve hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un destekleriyle yapımı tamamlanan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, öğrencilere kapılarını açtı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan kütüphane projeleri hayata geçirilirken, kentte hizmete açılan 4'üncü kütüphane olan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, modern yapısı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun çalışma alanlarıyla dikkati çekiyor.

Resmi açılışı ilerleyen günlerde Gürsoy ailesinin katılımıyla gerçekleştirilecek kütüphane, haftanın 7 günü 08.00 ile 21.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet verecek.

Öğrencilerin sessiz, güvenli ve konforlu bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla hizmete sunulan kütüphane, özellikle sınavlara hazırlanan gençler için önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor.

Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrenciler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerden Ali Yavaş, kütüphanenin mahallelerine kazandırılmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kütüphane bizim için çok iyi oldu. Evimize yakın olduğu için rahatlıkla gelebiliyoruz. Daha önce diğer kütüphanelerde yer bulmakta zorlanıyorduk. Burası hem modern hem de oldukça kullanışlı. Belediye Başkanı'mız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallesinde daha önce böyle bir hizmet bulunmadığını dile getiren Sümeyye Arslan ise ulaşım kolaylığının kendileri için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

YKS'ye hazırlandığını belirten Arslan, "Bu mahallede oturuyorum. Önceden ders çalışmak için çarşı merkezine gitmek zorunda kalıyordum ve bu durum benim için zaman kaybına neden oluyordu. Şimdi ise 5 dakika içinde kütüphaneye ulaşabiliyorum. Ortam çok güzel, sessiz ve verimli. Bu hizmetten dolayı Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederim" diye konuştu.