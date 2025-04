Adıyaman Belediye Başkanı, 23 Nisan’da Koltuğunu Çocuklara Devretti

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu, çocuklara devretti. Tutdere, "Çocuklarımızın şehri ne kadar iyi gözlemlediğini, geleceğe dair nasıl umutlar taşıdığını gururla gördük. Bu ülke onlara emanet. Atatürk'ün izinde durmadan çalışacağız" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu, çocuklara devretti. Yeni Mahalle İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Erkan Çağır, başkanlık koltuğuna oturarak, Adıyaman için düşündüğü projeleri anlattı. Kent lokantaları kurulmasından çocuk meclisi oluşturulmasına, tenis kortlarından güvenli yol çalışmalarına kadar birçok konuda öneri sunan Çağır, "Bugün burada olmak beni sadece mutlu değil, aynı zamanda gururlu ve umutlu hissettiriyor. Bu anlamlı bayramda beni bu koltuğa layık gören Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuk Başkan Çağır, okul çevrelerine kent lokantaları açılması ile ilgili, "Bazı öğrencilerin maddi durumu iyi değil. En azından her çocuğumuz her gün bir sıcak çorba içebilsin istiyorum" diye konuştu. Her mahalleden birer çocuk temsilcinin seçileceği bir çocuk meclisi kurmak istediğini de belirten Erkan, bu meclis aracılığıyla çocukların düşüncelerinin ve mahallelerin ihtiyaçlarının yetişkin meclisine aktarılmasını hayal ettiğini söyledi.

Latife Hanım Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Zerban Lorin Aran ise çocuk parklarının ve oyun alanlarının sayısının artırılmasını istedi.

"Lütfen biz çocukların fikirlerini dinleyin, bize güvenin"

Depremin ardından yaşanan acılara değinen Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yahya Karakuş ise "Ama biz çocuklar umudumuzu kaybetmedik. Daha güvenli, renkli ve depreme dayanıklı bir şehir istiyoruz" dedi. Karakuş, oyun alanları, yeşil alanlar ve depremden etkilenen çocukların desteklenmesi için çağrıda bulunarak, "Lütfen biz çocukların fikirlerini dinleyin, bize güvenin. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz" ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ün izinde durmadan çalışacağız"

Çocuk başkanların önerilerini dikkatle dinleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Başkanlarımızın talimatlarını aldık, harfiyen yerine getireceğiz. Çocuklarımızın şehri ne kadar iyi gözlemlediğini, geleceğe dair nasıl umutlar taşıdığını gururla gördük. Bu ülke onlara emanet. Atatürk'ün izinde durmadan çalışacağız" diye konuştu.

Programın sonunda, makam koltuğuna oturan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.