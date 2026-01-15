Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Görme Engelliler Derneği'ne Ziyaret: "Bir Telefon Kadar Yakınınızdayız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Görme Engelliler Derneği'ne Ziyaret: "Bir Telefon Kadar Yakınınızdayız"

15.01.2026 17:05  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Tutdere, deprem sonrası engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve şehrin altyapı ile üst yapısını iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Şehri yeniden inşa ederken engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı merkeze aldıklarını belirten Tutdere, 2026 yılını "Asfalt ve Üst Yapı Yılı" ilan ettiklerini söyledi. Tutdere, "Bir telefon kadar yakınınızdayız" dedi.

Tutdere, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Görme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Tunç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette deprem sonrası yürütülen imar çalışmaları ve engelli vatandaşların kentsel erişilebilirliğine yönelik projeler ele alındı.

"Şehrin standartlarını yükseltmek için gece gündüz çalıştık"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Tutdere, 6 Şubat Depremleri'nin fiziksel koşullarda yarattığı zorlukların farkında olduklarını vurgulayarak, kentin tüm canlılar ve özellikle engelli bireyler için daha yaşanabilir hale gelmesi için büyük bir gayret gösterdiklerini kaydetti. Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kış, soğuk demeden Adıyaman'ın standartlarını yükseltmek için çalıştık. Şehrimiz gün geçtikçe iyileşti ve çoğu bölgede altyapı çalışmalarını tamamladık. Şimdi ise üst yapıları, kaldırımları ve yolları, özellikle görme engelli hemşehrilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın rahat edeceği bir yapıya kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcadık" diye konuştu.

Altyapı ve üst yapıyı eş zamanlı rehabilite etmenin zorluklarına değinen Tutdere, gelecek döneme ilişkin yol haritasını, şu sözlerle paylaştı:

"Adıyaman'da deprem sadece binaları değil, yeraltı sistemlerini de yok etti. Altyapıyı bitirmeden kalıcı üst yapı yapmak mümkün değildi. Ancak bu süreci hızla yönettik. Bu yılı 'Asfalt Yılı' ilan ettik. Ana arterler başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu alanlarda kaldırımları engelli vatandaşlarımızın güvenle yürüyebileceği konuma getirmeyi hedefledik. Adıyaman Belediyesi olarak tüm özel hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın her daim yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açık; bir telefon kadar yakınız."

Dayanışma vurgusu da yapan Tutdere, "Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Ben yanınızdayım, Belediyemiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Şartları hep beraber düzeltecek; bu şehri herkesin mutlu olabileceği, kendini güvende hissedeceği bir kent haline getireceğiz. El birliğiyle bu zor günleri geride bırakacağımıza inancım tamdır. Tüm görme engelli kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyor, haftalarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Tunç'tan teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Tunç ise "Başkanımız Abdurrahman Tutdere bizleri onurlandırdı. Bu anlamlı hafta vesilesiyle talep ve isteklerimizi doğrudan iletme fırsatı bulduk. Destekleri için kendilerine teşekkürlerimizi sunduk" dedi.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Engelliler Haftası, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Engelliler, Belediye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Görme Engelliler Derneği'ne Ziyaret: 'Bir Telefon Kadar Yakınınızdayız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:47
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:17:03. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Görme Engelliler Derneği'ne Ziyaret: "Bir Telefon Kadar Yakınınızdayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.