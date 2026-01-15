Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Görme Engelliler Derneği'ne Ziyaret: "Bir Telefon Kadar Yakınınızdayız"

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Şehri yeniden inşa ederken engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı merkeze aldıklarını belirten Tutdere, 2026 yılını "Asfalt ve Üst Yapı Yılı" ilan ettiklerini söyledi. Tutdere, "Bir telefon kadar yakınınızdayız" dedi.

Tutdere, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Görme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Tunç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette deprem sonrası yürütülen imar çalışmaları ve engelli vatandaşların kentsel erişilebilirliğine yönelik projeler ele alındı.

"Şehrin standartlarını yükseltmek için gece gündüz çalıştık"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Tutdere, 6 Şubat Depremleri'nin fiziksel koşullarda yarattığı zorlukların farkında olduklarını vurgulayarak, kentin tüm canlılar ve özellikle engelli bireyler için daha yaşanabilir hale gelmesi için büyük bir gayret gösterdiklerini kaydetti. Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kış, soğuk demeden Adıyaman'ın standartlarını yükseltmek için çalıştık. Şehrimiz gün geçtikçe iyileşti ve çoğu bölgede altyapı çalışmalarını tamamladık. Şimdi ise üst yapıları, kaldırımları ve yolları, özellikle görme engelli hemşehrilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın rahat edeceği bir yapıya kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcadık" diye konuştu.

Altyapı ve üst yapıyı eş zamanlı rehabilite etmenin zorluklarına değinen Tutdere, gelecek döneme ilişkin yol haritasını, şu sözlerle paylaştı:

"Adıyaman'da deprem sadece binaları değil, yeraltı sistemlerini de yok etti. Altyapıyı bitirmeden kalıcı üst yapı yapmak mümkün değildi. Ancak bu süreci hızla yönettik. Bu yılı 'Asfalt Yılı' ilan ettik. Ana arterler başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu alanlarda kaldırımları engelli vatandaşlarımızın güvenle yürüyebileceği konuma getirmeyi hedefledik. Adıyaman Belediyesi olarak tüm özel hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın her daim yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açık; bir telefon kadar yakınız."

Dayanışma vurgusu da yapan Tutdere, "Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Ben yanınızdayım, Belediyemiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Şartları hep beraber düzeltecek; bu şehri herkesin mutlu olabileceği, kendini güvende hissedeceği bir kent haline getireceğiz. El birliğiyle bu zor günleri geride bırakacağımıza inancım tamdır. Tüm görme engelli kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyor, haftalarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Tunç'tan teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Tunç ise "Başkanımız Abdurrahman Tutdere bizleri onurlandırdı. Bu anlamlı hafta vesilesiyle talep ve isteklerimizi doğrudan iletme fırsatı bulduk. Destekleri için kendilerine teşekkürlerimizi sunduk" dedi.