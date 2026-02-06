Abdurrahman Tutdere:  Zeydan Karalar'ın Tahliye Haberi Yüreğimize Su Serpti

(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye kararına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, sevgili ağabeyimiz Zeydan Karalar'ın tahliye haberi yüreğimize su serpti. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla; tutuklu bulunan belediye başkanlarımız bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Adana!" ifadesini kullandı.