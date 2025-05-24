Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, ADVAK\'ı Ziyaret Etti

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı'nı (ADVAK) ziyaret etti. Vakıf Başkanı Şevket Gürsoy ve hemşehrileriyle bir araya gelen Tutdere, "Şehrimiz zor bir zamandan geçiyor. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış bir kentin evlatları olarak hepimiz, bu sürecin sonunda Adıyaman'ı yeniden inşa etmek ve ayağa kaldırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ADVAK'ı ziyaret ederek Vakıf Başkanı Şevket Gürsoy ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Ziyarette, 6 Şubat Depremleri'nin ardından Adıyaman'da yürütülen çalışmalara değinen Tutdere, hem kentte hem gurbette yaşayan Adıyamanlıların gösterdiği dayanışmaya dikkat çekti. Tutdere, "Şehrimiz zor bir zamandan geçiyor. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış bir kentin evlatları olarak hepimiz, bu sürecin sonunda Adıyaman'ı yeniden inşa etmek ve ayağa kaldırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Hem burada yaşayan hemşehrilerimiz hem gurbettekiler büyük bir dayanışma içinde. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak altyapıdan içme suyuna, yolların yenilenmesinden yerinde dönüşüm projelerine kadar birçok alanda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yerinde dönüşümde Türkiye'nin en iyi şehirlerinden biriyiz" dedi.

"Bu vakıf bizim için çok kıymetli"

Başkan Tutdere, ADVAK ailesine, gençlere ve öğrencilere verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ederek, "Bu vakıf bizim için çok kıymetli. Gençlerimize sahip çıkan, onların eğitim yolculuğuna katkı sunan bu yapının parçası olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şehrimizi yeniden var edeceğiz"

ADVAK Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Gürsoy ise Tutdere'ye teşekkür ederek, "Bu şehir bizleri vekil, bakan yaptı. Şimdi görev sırası bizde. Arkadaşlarımıza anlattığın güzel gelişmelerle umutlandık. Sizin ve belediyenin başarısı hepimizin başarısı. Hep birlikte çalışacağız, şehrimizi yeniden var edeceğiz" dedi.