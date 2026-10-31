Adıyaman Belediyesi 20 Halk Ekmek büfesinin kış dönemi çalışma saatlerini değiştirdi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi 20 Halk Ekmek büfesinin kış dönemi çalışma saatlerini değiştirdi

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Adıyaman Belediyesi 20 Halk Ekmek büfesinin kış dönemi çalışma saatlerini değiştirdi
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Adıyaman Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle kent genelindeki 20 Halk Ekmek büfesinin hafta içi çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Büfeler yeni programa göre sabah 07.30-12.30, öğleden sonra 14.00-17.30 arasında hizmet verecek.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, kış mevsimi dolayısıyla Halk Ekmek büfelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Kent genelindeki 20 Halk Ekmek büfesi, yeni düzenlemeyle hafta içi sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde hizmet verecek.

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Halk Ekmek hizmetinde kış dönemi düzenlemesine gitti. Mevsim koşulları dikkate alınarak yapılan düzenleme kapsamında, kent genelinde aktif olarak faaliyet gösteren 20 Halk Ekmek büfesinin hafta içi çalışma saatleri yeniden belirlendi.

Yeni çalışma programına göre Halk Ekmek büfeleri, hafta içi sabah 07.30-12.30, öğleden sonra ise 14.00-17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: ANKA
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