Adıyaman Belediyesi eğitim merkezlerinde Atatürk'ün 88'inci ölüm yılı anıldı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi eğitim merkezlerinde Atatürk'ün 88'inci ölüm yılı anıldı

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Adıyaman Belediyesi eğitim merkezlerinde Atatürk\'ün 88\'inci ölüm yılı anıldı
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Adıyaman Belediyesi bünyesindeki eğitim merkezleri, gündüz bakımevleri ve çocuk kampüslerinde Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı için anma törenleri düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çocukların şiir ve türkü dinletileri yer aldı.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren eğitim merkezleri, gündüz bakımevleri ve çocuk kampüslerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM), Yeni Mahalle Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kampüsü, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Kadın Gençlik Merkezi (ADIMEK) bünyesindeki çocuk kreşinde gerçekleştirilen törenlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Siren sesleriyle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve belediye personeli saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

ÇOCUKLARDAN ŞİİRLER VE TÜRKÜLER

Anma etkinliklerinde çocuklar tarafından hazırlanan şiir ve türkü dinletileri de yer aldı. Atatürk'e duyulan sevgi ve özlemin dile getirildiği gösterilerde minikler performanslarıyla beğeni topladı. Eğitim merkezlerinde düzenlenen özel oturumlarda ise Atatürk'ün yaşamı, düşünceleri ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci ele alındı.

Kaynak: ANKA
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