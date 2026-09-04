Adıyaman Belediyesi eşitlik eylem planı için eğitimlere başladı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi eşitlik eylem planı için eğitimlere başladı

Adıyaman Belediyesi eşitlik eylem planı için eğitimlere başladı
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Adıyaman Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarına başladı. Belediye personeli ve sivil toplum temsilcilerine yönelik eğitimlerde, kadınların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirecek politikalar ele alındı; ardından ortak eylem planı hazırlanacak.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, "Kadın Dostu Kentler Programı" kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarına başladı. Belediye personeli ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmalarında, kadınların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirecek yerel politikalar, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve belediye-sivil toplum iş birliği ele alındı.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında Yerel Eşitlik Eylem Planı eğitim programı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından uygulanan ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında gerçekleştirilen Kadın Dostu Kentler Programı kapsamındaki eğitimlere belediye personeli katıldı.

BELEDİYE PERSONELİNE YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI EĞİTİMİ

Eğitimlerde; yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının güçlendirilmesi, belediyelerin bu alandaki kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve kadınların kent yaşamına eşit katılımını destekleyecek uygulamalar ele alındı. Katılımcılara Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanması, uygulanması ve sürdürülebilirliğine ilişkin bilgiler aktarılırken, atölye çalışmalarında Adıyaman'ın yerel ihtiyaçları ve öncelikleri değerlendirildi.

SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİYLE TEMATİK ÇALIŞMALAR

Program kapsamında kentte faaliyet gösteren Kadın Dostu Kentler sivil toplum grubu temsilcilerine yönelik tematik alan eğitimleri de gerçekleştirildi. Çalışmalarda yerel eşitlik politikalarının geliştirilmesinde sivil toplumun rolü, kadınların karar alma süreçlerine ve kent yaşamına katılımının güçlendirilmesi ile belediye-sivil toplum iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

ADIYAMAN'IN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Eğitim ve atölye çalışmalarının ardından Adıyaman Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanacak.

Planlama sürecinde kadınların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirecek yerel politikaların geliştirilmesi, yerel eşitlik mekanizmalarının etkinliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve belediye ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi eşitlik eylem planı için eğitimlere başladı - Son Dakika

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