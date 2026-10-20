Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlık'ta budama ve temizlik çalışması yürütüyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlık'ta budama ve temizlik çalışması yürütüyor

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Adıyaman Belediyesi, Eski Mezarlık'ta ağaç budama, temizlik ve çevre düzenlemesi işlerine ağırlık verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, kabir ziyaretlerinin güvenli ve rahat yapılması için mezarlık genelinde çalışma yürütüyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Eski Mezarlık'ta ağaç budama, çevre temizliği ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha güvenli ve rahat koşullarda gerçekleştirebilmesi amacıyla mezarlık genelinde düzenleme çalışmaları yürütüyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen mevsimsel bakım çalışmaları kapsamında Eski Mezarlık'ta ağaç budama, temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Mezarlık içerisindeki ağaçların bakım ve budama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, özellikle mezar alanlarına ve yaya geçiş güzergahlarına uzanan dalları temizliyor. Budama çalışmalarının ardından kesilen dallar ve bitkisel atıklar alandan uzaklaştırılırken, mezarlık genelinde çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Kaynak: ANKA
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