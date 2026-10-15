Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü personeline iletişim ve iş etiği eğitimi verdi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü personeline iletişim ve iş etiği eğitimi verdi

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Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü personeline iletişim ve iş etiği eğitimi verdi
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Adıyaman Belediyesi, Gelirler Müdürlüğü personeline iletişim, iş etiği ve mesleki sorumluluk eğitimi düzenledi. Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitimde yasal hak ve sorumluluklar ele alındı, eğitimci Gülşen Gonca Ertuğrul empatinin önemini vurguladı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında Gelirler Müdürlüğü personeline yönelik iletişim, iş etiği ve mesleki sorumluluk eğitimi düzenledi. Eğitimde kurum içi iletişim, kamu nezaket kuralları, yasal hak ve sorumluluklar ile vatandaş odaklı hizmet anlayışı ele alındı.

Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programa Gelirler Müdürlüğü personeli katıldı. Eğitimci, sunucu ve spiker Gülşen Gonca Ertuğrul tarafından verilen eğitimde iş etiği, meslek ahlakı, nezaket kuralları, kurum içi hiyerarşi, personel ilişkileri ve etkili iletişim yöntemleri üzerinde duruldu.

YASAL HAKLAR VE MESLEKİ SORUMLULUKLAR ELE ALINDI

Eğitim kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde personelin yasal hak ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Kamu etiği, mesleki sorumluluk bilinci, amir-personel ilişkileri, kurumsal davranış kuralları ve vatandaşlarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi.

"SAĞLIKLI İLETİŞİMİN TEMELİ KARŞILIKLI ANLAYIŞTIR"

Eğitim programında iletişimin yalnızca çalışma hayatında değil, günlük yaşamın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gülşen Gonca Ertuğrul, sağlıklı iletişimin temelinde karşılıklı anlayış ve empatinin bulunduğunu vurguladı. Etkili iletişim kurabilmek için bireyin öncelikle kendisini tanıması, ön yargılardan uzaklaşması ve karşısındaki kişiyi anlamaya çalışması gerektiğine dikkati çeken Ertuğrul, kurum içi iletişimin güçlendirilmesinin vatandaşlara sunulan hizmete de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Soru-cevap ve karşılıklı görüş alışverişiyle interaktif şekilde gerçekleştirilen eğitimde, personelin günlük çalışma hayatında karşılaştığı iletişim sorunları ve çözüm yöntemleri de ele alındı.

Kaynak: ANKA
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