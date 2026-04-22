Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara 300 adet boyama seti hediye etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, 1. Çevre Yolu üzerinde bulunan okulların duraklarında öğrencilerle bir araya geldi. Program kapsamında Polis Amca İmam Hatip İlkokulu, Mehmet Akif İlkokulu ve Sevgi Anaokulu öğrencilerine hediyeleri takdim edildi.

Öğrenciler, hediye edilen boyama setleri için ekiplere ve Tutdere'ye teşekkür etti.