Adıyaman Belediyesi'nden Engelli Araçlarına Ücretsiz Bakım: Bir Yılda 100 Araç Onarıldı
Adıyaman Belediyesi'nden Engelli Araçlarına Ücretsiz Bakım: Bir Yılda 100 Araç Onarıldı

01.05.2026 14:45  Güncelleme: 15:08
(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere öncülüğünde kurulan Engelli Araç Tamir ve Bakım Atölyesi, ilk yılında yaklaşık 100 engelli aracının bakım ve onarımını ücretsiz gerçekleştirdi.

6 Şubat depremlerinin ardından şehirdeki teknik imkanların kısıtlı olması nedeniyle büyük zorluk yaşayan engelli bireyler için Adıyaman Belediyesi, "engelli dostu kent" vizyonuyla harekete geçti. 27 Nisan 2025 tarihinde kapılarını açan atölye, geride kalan bir yıllık süreçte yaklaşık 100 engelli aracının bakım ve onarımını ücretsiz gerçekleştirdi. Güney Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan atölye, uluslararası dayanışmanın da simgesi oldu.

Engelli Araç Tamir ve Bakım Atölyesi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 153 Beyaz Masa hattı üzerinden belediyeye ulaşarak talep oluşturabiliyor. Talebin ardından belediye ekipleri verilen adreslere giderek tekerlekli ve akülü araçları ücretsiz şekilde teslim alıyor. Atölyeye getirilen araçların tamir, bakım ve onarım işlemleri yapıldıktan sonra araçlar yeniden vatandaşlara ücretsiz olarak teslim ediliyor.

"Vatandaşın ihtiyacına doğrudan dokunan hizmetlerle büyütmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, atölyenin engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıran önemli bir sosyal belediyecilik hizmeti olduğunu belirterek, çalışmanın ihtiyaç odaklı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Tutdere, "Bir yıl içinde 100'e yakın engelli aracını tamir ederek hemşehrilerimize teslim ettik. Amacımız, engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaştığı sorunları azaltmak ve onların hayatını kolaylaştırmak. Sosyal belediyeciliği sahada, vatandaşın ihtiyacına doğrudan dokunan hizmetlerle büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

