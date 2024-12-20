Adıyaman Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşa Akülü Tekerlekli Sandalye

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.

Fiziksel engelli ve dört çocuk babası İsmail Arslan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye başvurarak, mevcut akülü tekerlekli sandalyesinin kullanım ömrünü tamamladığını ve yenisini alacak maddi imkanın olmadığını iletti. Başkan Tutdere, söz konusu talebe kayıtsız kalmayarak gerekli girişimlerde bulundu. Arslan'ın ihtiyacını karşılayacak yeni bir akülü tekerlekli sandalyenin temini sağlandı.

Akülü tekerlekli sandalye, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpran tarafından Arslan ailesine İmamağa Mahallesi'ndeki evlerinde teslim edildi. Tırpan, her zaman engellerin yanında olduğunu belirterek, aileye Başkan Tutdere'nin selamlarını iletti.

İsmail Arslan ise "Sayın Başkanım çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Adıyaman sizinle gurur duyuyor" dedi.