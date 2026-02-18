Kahtalı Mıçe İçin Anma Programı - Son Dakika
Kahtalı Mıçe İçin Anma Programı

18.02.2026 10:51  Güncelleme: 11:48
Adıyaman Belediyesi, vefatının birinci yılında sanatçı Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı) için anma programı düzenledi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak Kahtalı Mıçe’yi, Sırrı Süreyya Önder’i, Ahmet Kaya’yı ve bu toprakların değerlerini asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Kahtalı Mıçe'yi Anma Gecesi", sanatçının 50 yıllık hayat hikayesini anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Belgesel sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, sanatçının kızları Venda Aslan Altuntaş ve Berivan Taner gözyaşlarını tutamadı. Geceye Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu toprakların değerlerini asla unutmayacağız"

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe'nin sadece bir sanatçı değil, Adıyaman'ın ruhu olduğunu vurgulayarak, "Bu hayat hikayesinde Adıyaman'ın kardeşliği, sevgisi, acısı ve gözyaşı var. Kahtalı Mıçe, sanatıyla kentimizin en büyük kültür elçisiydi ve sonsuza kadar öyle kalacak. Vefatından kısa süre önce kendisini ziyaret ettiğimde bile inancı çok yüksekti; 'Geleceğim, Adıyaman'ın yeniden inşasında yer alacağız' diyordu. O bir Adıyaman sevdalısıydı. Adıyaman Belediyesi olarak Kahtalı Mıçe'yi, Sırrı Süreyya Önder'i, Ahmet Kaya'yı ve bu toprakların değerlerini asla unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

Sanatçıların doğduğu toprakların tanığı olduğunu belirten Tutdere, "Bu topraklar Kahtalı Mıçe gibi, Ahmet Kaya gibi dev isimler yetiştirdi. Bizim görevimiz, kültürümüzü dünyaya aktaran bu değerlere sahip çıkmaktır. Bugün burada bulunan herkes bu mirasa sahip çıkıyor. Adıyaman Belediyesi olarak sanatçımızın eserlerini yaşatmayı kendimize ödev kabul ettik" ifadelerini kullandı.

"O, müziği birleştirici bir güç olarak kullandı; asla ötekileştirmedi"

Babasının 50 yıl boyunca Adıyaman kültürünü gururla taşıdığını ifade eden kızı Venda Altuntaş ise "Babam Adıyaman ağzını tüm dünyaya öğretti. O, müziği birleştirici bir güç olarak kullandı; asla ötekileştirmedi. Bu kıymetli geceyi hazırlayan ve her zaman yanımızda olan Sayın Abdurrahman Tutdere'ye ailem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Latif Doğan'ın sunumuyla devam eden gecede; Aynur Polat, İmran Tabala, Yağız, Dellal Metin, Mahmut Karadağ, Kemal Arda, Şahap Akagün, Mehmet Aslan, Hüseyin Delibalta, Mehmet Eryılmaz, Hüseyin Ekinci, Haydar Karaaslan, Ömer Çapar ve Sedat Reçber sahne alarak Kahtalı Mıçe'nin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Şair Murat Kayış ise sanatçının anısına kaleme aldığı şiiri okudu.

Gecenin sonunda Tutdere, programa katkı sunan sanatçılara 6 Şubat depremlerinin simgesi olan Adıyaman Saat Kulesi'nin minyatürünü takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Kahtalı Mıçe, Ahmet Kaya, Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahtalı Mıçe İçin Anma Programı - Son Dakika

