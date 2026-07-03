Adıyaman Belediyesi Kendi Araç Filosuyla Temizlik Hizmetini Yürütüyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, temizlik hizmetlerinde kiralık araç dönemini sona erdirdiklerini belirterek, "Müteahhit işine son verdik diye iftiralarla, soruşturmalarla karşı karşıya kaldık ama halkın parasını çarçur ettirmedik" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin tasarruf odaklı yönetim anlayışı, temizlik hizmetlerinde belediyenin öz kaynaklarıyla yürütülen yeni bir dönemi başlattı. Kiralık araç devrini kapattıklarını ifade eden Başkan Tutdere, belediyenin kendi araç filosuyla hizmet verdiğini söyledi.

Adıyaman Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Tutdere, göreve geldikten sonra 30 Eylül 2024 itibarıyla önceki döneme ait kiralık araç ihalelerini yenilememe kararı aldıklarını belirtti. Bu kararın ardından temizlik ve çöp toplama hizmetlerinin belediyenin öz kaynaklarıyla ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen araçlarla yürütülmeye başlandığını kaydeden Başkan Tutdere, bu sayede önemli bir tasarruf sağlandığını aktardı.

HALKIN PARASINI KORUDUK

Meclis toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, temizlik hizmetlerinde belediyenin kendi imkanlarıyla güçlü bir filo oluşturduğunu belirterek, kararın kamu yararı doğrultusunda alındığını dile getirdi. Başkan Tutdere, açıklamasında şunları kaydetti:

"30 Eylül'den sonra kendi araç filomuzu oluşturduk. Kendi aracımızla, bu memleketin evlatları kendi şehirlerini temizliyor. Bu, şehrimiz için tarihi bir adımdır. Elbette bunun bedeli bize ağır oldu. Müteahhit işine son verdik diye soruşturmalarla karşı karşıya kaldık. Onların iftiralarıyla hala yargılanıyoruz ama bizim yaptığımız doğruydu. Müteahhide gidecek Adıyaman halkının parasının çarçur edilmesine rıza gösteremezdik. Bugün bu araçlar belediyemizin öz malıdır, halkımızın parası da belediyenin kasasındadır. Kamu yararı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz."