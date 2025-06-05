Adıyaman Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Ücretsiz Poşet Dağıtımı

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban atıklarının gelişi güzel atılmaması ve çevrenin kirletilmemesi için vatandaşlara ücretsiz poşet dağıttı.

Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayram'ı öncesinde Mimar Sinan Parkı ve Sümer Meydan'ında kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz poşet dağıttı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın kurban atıklarını atmaları için ücretsiz bir şekilde halkımıza poşet dağıtıyoruz. Mimar Sinan Parkı önünde ve Sümer Meydanı'nda Adıyaman Belediyesi olarak stantlarımızı kurduk. Bu stantlarımızda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak poşet dağıtımımızı gerçekleştirdik. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah bayram namazı çıkışı Mezarlık Cami ile Karapınar Mezarlığı'nda, Altınşehir Cami, Fatih Cami, Meydan Cami önünde vatandaşlarımıza poşet dağıtımımız devam edecektir. Toplamda 70 bin adet poşet dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kurban Bayramı'nda kurban atıklarımızı çöp konteynerlerine atalım, çevremizi temiz tutalım" dedi.