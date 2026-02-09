Adıyaman Belediyesi, Hizmet İçi Eğitimlerle Kurumsal Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
Adıyaman Belediyesi, Hizmet İçi Eğitimlerle Kurumsal Kapasitesini Artırıyor

09.02.2026 11:23  Güncelleme: 12:36
Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle Adıyaman Belediyesi personeline 'Bütçe İçi İşletme' eğitimi verildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitimlerin kurumsal kapasiteyi artırma amacını taşıdığını belirtti.

(ADIYAMAN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle Adıyaman Belediyesi personeline "Bütçe İçi İşletme" eğitimi verildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu tür eğitim programlarıyla, kurumsal kapasitemizi artırmayı ve hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Adıyaman Belediyesi personeline yönelik TBB iş birliğiyle "Bütçe İçi İşletme" başlıklı eğitim programı düzenlendi. Belediyenin İştirakler Müdürlüğü tarafından organize edilen seminere, ilgili birimlerde görev yapan personel katılım sağladı.

Eğitim programında, Şişli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Tuğçe Altun tarafından katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Altun, mahalli idarelerin görev ve sorumluluk alanında yer alan; özel gelir ve giderleri bulunan hizmetlerin bütçe içi işletme modeli kapsamında nasıl yürütülmesi gerektiğini detaylarıyla anlattı. Eğitimde, mevzuat çerçevesi, uygulama örnekleri ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alındı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tutdere, personelin sürekli eğitimle desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmenin temel unsurlarından biri, personelimizin mevzuata hakim, güncel belediyecilik uygulamalarını bilen ve kurumsal yetkinliklerini sürekli geliştiren bir yapıda olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu tür eğitim programlarıyla, kurumsal kapasitemizi artırmayı ve hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz."

Kaynak: ANKA

