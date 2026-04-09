Adıyaman Belediyesi\'nin Hasat Ettiği Soğan, Maydanoz ve Ispanak Satışa Sunuldu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'ne ait Yeni Mahalle'deki 10 dönümlük üretim alanında yetiştirilen ürünler, hasat edildikçe vatandaşlarla buluşturuluyor. Bu hafta tezgahlarda soğan, maydanoz ve ıspanak yer aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 15 Ekim'de ilk tohumlarını ektiği sebze üretim alanında yetişen ürünler, haftada iki gün 3. Çevre Yolu'nda kurulan satış noktasında uygun fiyatla satışa sunuluyor. Bu hafta soğan, maydanoz ve ıspanak vatandaşlarla buluşurken, hem ürünlerin tazeliği hem de fiyatların erişilebilir olması memnuniyet yarattı.

Adıyaman Belediyesi ile Adıpayam Kadın Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen çalışma, üretimden doğrudan vatandaşa ulaşan örnek bir sosyal belediyecilik uygulaması olarak öne çıkıyor. Uygulamadan faydalanan vatandaşlar da hem ürünlerin tazeliğinden hem de uygun fiyatlardan memnun olduklarını dile getiriyor.

Vatandaşlar, uygulamadan memnun

Satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Değer: "Uygulama hem ekonomik hem ulaşılabilir. Bu hizmet çok iyi. Ürünleri beğeniyoruz, fiyatlar da ucuz. Evimize yakın olduğu için rahatça gelip alışveriş yapabiliyoruz. Her gelişimde evime sebze alıyorum. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz."

-Hüseyin Kaya: "Günümüzde her şey çok pahalı. Emekli olduğum için istediğim her ürünü alamıyorum. Burada satılan ürünler daha uygun. Sabah 50 liraya birçok yeşillik aldım, birkaç gün yetiyor. Konteynerde kalıyorum, buraya gelip alışverişimi yapıyorum. Soğan, maydanoz ve ıspanak alıyorum. Fiyatlar gerçekten iyi."

-Nuriye Ünlü: "Burayı açmaları çok güzel oldu. Herkes memnun. Fiyatlar pazara göre daha uygun. Ürünler doğal ve taze. Öğrenciler de gelip alışveriş yapıyor. Başkanımızdan memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."