Adıyaman Belediyesi okul çevrelerinde kasis ve hız kesici çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi okul çevrelerinde kasis ve hız kesici çalışmalarını yoğunlaştırdı

Adıyaman Belediyesi okul çevrelerinde kasis ve hız kesici çalışmalarını yoğunlaştırdı
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Adıyaman Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul çevrelerindeki trafik düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Araç trafiğinin yoğun olduğu okul güzergahlarında kasis ve hız kesici uygulamaları yapılıyor, mevcut kasislerin bakım ve yenileme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yürüttüğü trafik düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu okul güzergahlarında "kasis ve hız kesici" uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde artan araç yoğunluğunun oluşturabileceği riskleri azaltmak amacıyla belirlenen noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlarda gerçekleştirilen kasis ve hız kesici uygulamalarıyla araçların okul çevrelerindeki hızının düşürülmesi ve yaya güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Faaliyetlerle ihtiyaç duyulan noktalarda mevcut kasislerin bakım ve yenileme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul çevrelerindeki trafik tedbirlerinin artırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları ve ailelerimizin onları gönül rahatlığıyla okula gönderebilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda ekiplerimiz, okul çevrelerinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kasis ve hız kesici uygulamalarımızla araç hızlarını düşürerek öğrencilerimiz için daha güvenli güzergahlar oluşturuyoruz. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde sürücülerimizden hız kurallarına uymalarını, yaya geçitlerinde önceliği çocuklarımıza vermelerini ve daha dikkatli hareket etmelerini rica ediyoruz. Adıyaman'da çocuklarımızın güvenliğini önceleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi okul çevrelerinde kasis ve hız kesici çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

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