Sümerevler Mahallesi'nde Altyapı Yenileniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 17:23  Güncelleme: 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi'nin Sümerevler Mahallesi’nde yürüttüğü kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahallede altyapının tamamen yenilendiğini belirterek, üstyapı çalışmalarının da bayrama kadar tamamlanacağını söyledi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve ASKİM ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik hatlarının yenilenmesinin ardından üstyapı çalışmalarını hızlandırdı. Mahallede yürütülen çalışmaları sahada inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerden bilgi aldı.

Sümerevler Mahallesi'nde altyapının baştan sona yenilendiğini belirten  Tutdere, üstyapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Başkan Tutdere, "Bugün ekiplerimiz 7 mahallemizde sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir yandan yoğun trafik ve hava koşulları nedeniyle bozulan yolların standartlarını yükseltiyor, diğer yandan yeni asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Sümerevler Mahallemizde altyapıyı sil baştan yeniledik. İlgili kurumların çalışmalarını tamamladığı sokak ve ana caddelerde üstyapı düzenlemelerini bayrama kadar tamamlayacağız. Sümerevler halkı bu yıl yenilenen yollarıyla çifte bayram yaşayacak" diye konuştu.

Deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Tutdere, hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşın bulunduğunu vurguladı. Tutdere, "Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir. Biz bu kentin çocukları, kadınları ve tüm hemşehrilerimiz için mesai mefhumu gözetmeden sahadayız. Depremin izlerini silmek ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kadim şehre hizmet etmek bizim için büyük bir onur" dedi.

Kent genelinde çalışmalar sürüyor

Belediyenin alt ve üstyapı çalışmaları kent genelinde koordineli şekilde devam ediyor. ASKİM ekipleri tarafından Varlık Mahallesi ile Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yeni içme suyu hattı imalatı yapılırken, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu'nda kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Yenimahalle genelinde, Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, İmamağa ve Sıratut mahallelerinde asfalt serim ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Mersin Caddesi'nde asfalt onarım çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 18:35:11. #7.12#
SON DAKİKA: Sümerevler Mahallesi'nde Altyapı Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.