Sümerevler Mahallesi'nde Altyapı Yenileniyor

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi'nin Sümerevler Mahallesi'nde yürüttüğü kapsamlı altyaoı ve üstyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahallede altyapının tamamen yenilendiğini belirterek, üstyapı çalışmalarının da bayrama kadar tamamlanacağını söyledi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve ASKİM ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik hatlarının yenilenmesinin ardından üstyapı çalışmalarını hızlandırdı. Mahallede yürütülen çalışmaları sahada inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerden bilgi aldı.

Sümerevler Mahallesi'nde altyapının baştan sona yenilendiğini belirten Tutdere, üstyapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Başkan Tutdere, "Bugün ekiplerimiz 7 mahallemizde sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir yandan yoğun trafik ve hava koşulları nedeniyle bozulan yolların standartlarını yükseltiyor, diğer yandan yeni asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Sümerevler Mahallemizde altyapıyı sil baştan yeniledik. İlgili kurumların çalışmalarını tamamladığı sokak ve ana caddelerde üstyapı düzenlemelerini bayrama kadar tamamlayacağız. Sümerevler halkı bu yıl yenilenen yollarıyla çifte bayram yaşayacak" diye konuştu.

Deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Tutdere, hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşın bulunduğunu vurguladı. Tutdere, "Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir. Biz bu kentin çocukları, kadınları ve tüm hemşehrilerimiz için mesai mefhumu gözetmeden sahadayız. Depremin izlerini silmek ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kadim şehre hizmet etmek bizim için büyük bir onur" dedi.

Kent genelinde çalışmalar sürüyor

Belediyenin alt ve üstyapı çalışmaları kent genelinde koordineli şekilde devam ediyor. ASKİM ekipleri tarafından Varlık Mahallesi ile Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yeni içme suyu hattı imalatı yapılırken, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu'nda kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Yenimahalle genelinde, Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, İmamağa ve Sıratut mahallelerinde asfalt serim ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Mersin Caddesi'nde asfalt onarım çalışmaları da aralıksız devam ediyor.