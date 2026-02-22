Adıyaman Belediyesi'nden Yeni Mahalle'de Yol Mesaisi… Başkan Tutdere, Çalışmaları Yerinde İnceledi - Son Dakika
Adıyaman Belediyesi'nden Yeni Mahalle'de Yol Mesaisi… Başkan Tutdere, Çalışmaları Yerinde İnceledi

22.02.2026 14:16  Güncelleme: 17:05
Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından zarar gören altyapıyı yenilemek amacıyla Yeni Mahalle'de asfalt serim çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaları yerinde inceleyerek detaylar hakkında bilgi verdi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Yeni Mahalle'de asfalt serim çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından zarar gören alt ve üstyapının yenilenmesi için yürütülen çalışmalar, ASKİM ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle'de 2188 Sokak'taki çalışmaları sahada inceleyen Tutdere, altyapıları biten tüm sokakların asfalt serimlerini gerçekleştirerek, kaldırım çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Adıyaman Belediyesi olarak tüm birimlerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu anda Yeni Mahalle 2188 Sokak'ta asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan tüm bölgelerde üstyapı imalatlarını hızla gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin tamamında asfalt serimini tamamladıktan sonra kaldırım düzenlemelerini de yapacağız. Özellikle yağışlar nedeniyle hasar gören ve çukurlar oluşan yollarımızın tamamını toparlayarak şehrimizin yol standartlarını yükselteceğiz. ASKİM ve Fen İşleri ekiplerimizle birlikte sahadayız, vatandaşımız için çalışıyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak halkımızla birlikte bu zor günleri aşacağız. Sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz."

Kaynak: ANKA


