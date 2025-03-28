Adıyaman Belediyesi Yeni Otobüslerle Ulaşımda Kaliteyi Artırıyor

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 10 yeni otobüsü halkın kullanımına sundu. İlk gün seferler, ücretsiz yapıldı.

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşım araçlarını daha konforlu kullanması amacıyla 10 yeni otobüsü hizmete sundu. İlk gün seferlerinde otobüse binen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşlarla sohbet etti ve onlara iyi bayramlar diledi. Tutdere, klimalı, güvenlik kameralarıyla donatılmış ve engelli erişimine uygun şekilde tasarlanan araçlarla kent içi ulaşımda kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Tutdere sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan Bayramı'nın arefesinde halkımızın hizmetine sunmak üzere 10 yeni otobüsümüzü teslim aldık. Tamamı belediyemizin kendi imkanlarıyla alındı. Araçlarımız son teknolojiye sahip; ısıtma-soğutma sistemleri, güvenlik kameraları ve konfor özellikleriyle halkımıza kaliteli bir ulaşım deneyimi sağlayacak. Bu hizmeti Ramazan ayında halkımıza sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Adıyaman her geçen gün iyileşecek, kentimizi hep birlikte güzel günlere taşıyacağız. Araçlarımız halkımıza hayırlı olsun, kazasız belasız yolculuklar diliyorum."