Adıyaman Besni'de inşaat ustası, nesli tehlike altındaki Türk semenderini kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalışan inşaat ustası Cebrail E., nesli tehlike altındaki sarı benekli Türk semenderini iş sırasında fark etti. Semenderi cep telefonuyla kaydeden usta, onu güvenli bir alana aldıktan sonra çalışmasına döndü.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, inşaat ustası Cebrail E., çalışırken gördüğü, nesli tehlike altındaki Türk semenderini cep telefonuyla görüntüledi.
Besni'de inşaat ustası Cebrail E., çalıştığı sırada nesli tehlike altında bulunan sarı benekli Türk semenderi gördü. Cebrail E., cep telefonuyla görüntüledikten sonra sarı benekli semenderi güvenli bir alana alıp, çalışmasına devam etti.
Kaynak: DHA
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