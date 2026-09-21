Adıyaman Çelikhan'da 32 hektarlık tütün hasadı başladı, 9 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Adıyaman Çelikhan'da 32 hektarlık tütün hasadı başladı, 9 bin ton rekolte bekleniyor

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Adıyaman Çelikhan\'da 32 hektarlık tütün hasadı başladı, 9 bin ton rekolte bekleniyor
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Adıyaman Çelikhan'da 32 hektarlık alanda tütün hasadı başladı; 9 bin ton rekolte bekleniyor. İlçenin önemli geçim kaynağı tütünde çiftçiler, sabah erken saatlerde tarlaya giderek kestikleri yaprakları traktörle kurutma alanına taşıyıp iplere diziyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hasadı yapılan tütünde 9 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçenin en önemli gelir kaynağı olan ve 32 hektarlık alanda hasadına başlanan üründe çiftçiler, yoğun mesai harcıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen işçiler, kestikleri tütünleri traktörlerle kurutma alanlarına taşıyor.

Burada işçiler tarafından tek tek iplere dizilen tütün yaprakları, askılara yerleştirilerek kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin tamamlanmasının ardından tütünler satışa hazır hale getiriliyor.

İşçilerden Talip Akdağ, AA muhabirine, mesainin erken saatlerde başladığını söyledi.

Tütünlerin yapraklarını tek tek topladıklarını ifade eden Akdağ, "Sabah erken saatlerde tarlaya geliyor ve tütünlerin yapraklarını teker teker kopartıyoruz. Daha sonra ise bunları traktörle evlerimize götürüp orada iplere dizerek onları asıyor ve kurutuyoruz." dedi.

Üreticilerden Hanım Akdağ ise şartların zor olduğunu belirterek, çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Aziz Akdağ ise geçim kaynağının tütün olduğunu ve aile ekonomisinin tütüne bağlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
ÇelikhanAdıyamanEkonomiGüncelSon Dakika

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