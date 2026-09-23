Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan Arı Apartmanı fezlekesini eksiklikler nedeniyle iade etti

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Arı Apartmanı'na ilişkin soruşturmada eksikliklerin giderilmesi için yetkisizlik kararı vererek dosyayı Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılık, şüphelilerden birinin ifadesinin alınmadığını, yaralı müştekilere ilişkin kati hekim raporlarının dosyada bulunmadığını ve fezlekedeki suç tanımının düzeltilmesi gerektiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçmesine rağmen birçok dosyada henüz iddianame hazırlanmadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'ndeki Arı Apartmanı'na ilişkin soruşturmada, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haziran ayında hazırladığı fezleke Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, şüpheliler Şükrü İşitmen ve Memet Nuri Tuğsuz hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltilmişti.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, eksikliklerin giderilmesi için dosyada "yetkisizlik kararı" vererek soruşturma evrakını Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

ŞÜPHELİ İŞİTMEN'İN İFADESİ ALINMADI, YARALI MÜŞTEKİLERİN RAPORLARI DOSYADA YOK

Başsavcılık, dosya şüphelilerinden Şükrü İşitmen'in ifadesinin alınmadığını, ifade alınmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığını ve fezlekede İşitmen'in kimlik bilgilerinin yer almayarak isminin yalnızca manuel olarak "Şükrü İşitmen" şeklinde belirtildiğini tespit etti.

Dosyada yaralanan müştekilere ilişkin kati hekim raporlarının ve gerekli değerlendirmelerin bulunmadığını tespit eden Başsavcılık, yaralıların açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, deprem kaynaklı tüm tedavi geçmişlerinin temin edilerek kati raporlarının aldırılması ve yaralanmalara ilişkin beyanlarının alınması gerektiğini bildirdi.

FEZLEDEKİ SUÇ TANIMININ DÜZELTİLMESİ İSTENDİ

Dosya kapsamında müşteki olarak ifadeleri yer alan bazı kişilerin başka bir çöken binaya ilişkin ifade verdikleri, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 22 Eylül 2023 tarihli yazısında da başka bir binaya ait evrakların dosyaya girdiği ve bunların soruşturmada karışıklığa neden olabileceği kaydedildi.

Başsavcılık, fezlekede suçun "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" olarak belirtilmesi gerekirken "taksirle ölüme neden olma" şeklinde yazıldığını ve bu hususun düzeltilmesi gerektiğine işaret etti.

Dosyada kamu görevlisi Memet Nuri Tuğsuz hakkında da değerlendirme yapıldı. Başsavcılık, Tuğsuz'un şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra fezleke ile gönderildiğini, aynı eylem nedeniyle iki kez yargılama yapılamayacağı gerekçesiyle hakkında istenen soruşturma izninin sonucunun beklenmesini istedi.

3 KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Danıştay 1. Dairesi, Arı Apartmanı soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği eski Besni Belediye Başkanı Memet Nuri Tuğsuz, dönemin Fen İşleri Müdürü Memet Yıldırım ve inşaat mühendisi Ekrem Lenger'in yaptığı itirazı reddetmişti. Daire, dosyanın gereğinin yapılması için Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vermişti.

"EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ"

Müşteki avukatlarından Abdurrahman Özdoğan, süreci şöyle değerlendirdi:

"Söz konusu karar, soruşturmanın kapatıldığı veya şüpheliler hakkında aklanma kararı verildiği anlamına gelmemektedir. Karar, yalnızca dosyanın yer yönünden yetkili Başsavcılığa gönderilmesini ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesini öngören usuli bir karardır. Kararda vurgulanan tespitler, soruşturmanın maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına elverişli, eksiksiz ve denetlenebilir biçimde yürütülmesi bakımından önem taşımaktadır. Dosyanın Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikalinden sonra, kararda belirtilen eksikliklerin giderilmesini ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesini bekliyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının adalet beklentisinin karşılanmasını, yaralananların zararlarının ve haklarının eksiksiz biçimde ortaya konulmasını ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında ivedilikle hukuka uygun işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz."