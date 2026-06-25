Adıyaman'da 1000 Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da 1000 Keklik Doğaya Salındı

25.06.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da ekolojik denge için bin keklik doğaya salındı, doğal zararlılarla mücadelede rol oynayacak.

Adıyaman'da ekolojik dengenin korunması ve yaban hayatının desteklenmesi amacıyla bin keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adıyaman Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğünün kanatlı üretim tesislerinde yetiştirilen keklikler Yaban Hayatını Destekleme Programı kapsamında doğaya bırakıldı.

Kentte merkez ilçede 3, Gölbaşı ve Sincik ilçelerinde ise birer olmak üzere toplam 5 farklı noktada keklik salımı gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Dişbudak köyündeki salım programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile DKMP Bölge Müdürü Mustafa Güzel de katıldı.

Vali Küçük, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya bırakılan kekliklerin ekosistemin korunmasına katkı sunduğunu ve tarımsal zararlılarla mücadelede önemli rol üstlendiğini belirtti.

Adıyaman'da 5 noktada toplam bin kekliğin doğaya salındığını ifade eden Küçük, "Doğamızın korunması ve ekosistemimizin güçlendirilmesi adına önemli bir faaliyet gerçekleştirdik. Doğaya saldığımız keklikler çiftçilerimizin dostudur. Yaprak bitleri, böcekler ve süneyle mücadelede doğal bir yöntemdir." ifadelerini kullandı.

Kaçak avcılıkla mücadele konusunda da uyarıda bulunan Küçük, bu konuda denetimlerin sürdürüleceğini ve yasa dışı avcılığa karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

DKMP Adıyaman Şube Müdürü Dengir Turanlı da kekliklerin biyolojik çeşitliliğin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, bir bölgede keklik popülasyonunun fazla olmasının yaban hayatının sağlıklı olduğunun göstergesi sayıldığını ifade etti.

Turanlı, gerçekleştirilen her salımın yalnızca bir kuş türünü desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda doğanın bütününe yapılan bir yatırım niteliği taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 1000 Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:05
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:16:11. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 1000 Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.