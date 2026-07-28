Adıyaman Yeni Mahalle Parkı’nda sona gelindi: 15 Ağustos’ta hizmete açılacak - Son Dakika
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Adıyaman Yeni Mahalle Parkı’nda sona gelindi: 15 Ağustos’ta hizmete açılacak

Adıyaman Yeni Mahalle Parkı’nda sona gelindi: 15 Ağustos’ta hizmete açılacak
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Adıyaman'da yapımı tamamlanan 16 dönümlük park, spor ve dinlenme alanlarıyla 15 Ağustos'ta hizmete açılacak.

(ADIYAMAN) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Adıyaman'ın Yeni Mahallesi'nde yapımı sürdürülen 16 dönümlük parkta çalışmalar devam ediyor. Spor ve dinlenme alanlarıyla bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandıracak parkın, 15 Ağustos'ta düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından kentte yaşam kalitesini artıracak sosyal donatı alanlarının sayısını artırmayı hedefleyen Adıyaman Belediyesi, kentin farklı noktalarında yeni park projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda yapımı devam eden Yeni Mahalle Parkı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Parkta yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"15 AĞUSTOS'TA HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

"Adıyaman Belediyesi olarak bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürürken, diğer yandan hemşehrilerimizin sosyal yaşamına katkı sunacak parklar ve yeşil alanlar kazandırıyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin kıymetli destekleriyle 16 dönümlük alanda inşa ettiğimiz bu parkımızı, 15 Ağustos'ta vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlayarak spor alanları, dinlenme alanları ve sosyal donatılarıyla her yaştan vatandaşımıza hitap edecek modern bir yaşam alanını kentimize kazandırmış olacağız."

Deprem sonrasında Adıyaman'a destek veren kardeş belediyelerin katkılarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Tutdere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"DAYANIŞMA SAYESİNDE YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ"

"6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin yeniden ayağa kalkma sürecinde yanımızda olan tüm kardeş belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle bu güzel parkın yapımına verdikleri destekten dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye ve Eskişehir halkına şükranlarımı sunuyorum. Dayanışma sayesinde Adıyaman her geçen gün daha da güçleniyor, yaralarını birlikte sarıyor. Adıyaman'ımıza ve halkımıza hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, parkımızın Yeni Mahalle'mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Yeni Mahalle Parkı’nda sona gelindi: 15 Ağustos’ta hizmete açılacak - Son Dakika

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