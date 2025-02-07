Adıyaman'da 18 köy yolu kapandı

Güncel

Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçelerinde 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, iki ilçede sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle Sincik'te 10, Çelikhan'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolları açma çalışması devam ediyor.